Anguissa ancora alle prese con le terapie | non ci sarà contro la Juventus Sky Sport

Zambo Anguissa prosegue il percorso di recupero e non sarà disponibile per la partita contro la Juventus, come confermato da Sky Sport. Il centrocampista del Napoli, ancora in fase di terapie, non sarà convocato per l'incontro di Serie A, costringendo l’allenatore Antonio Conte a valutare alternative nel reparto mediano. La sua assenza rappresenta un aspetto importante da considerare nella strategia di formazione degli azzurri.

Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Zambo Anguissa. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista camerunense è tuttora alle prese con le terapie e non sarà convocabile per il big match di Serie A contro la Juventus. Assente anche Neres, per il quale si temono tempi di recupero più lunghi del previsto. Buone notizie invece per Romelu Lukaku, che ha smaltito i problemi fisici ed è regolarmente a disposizione per la sfida. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Neres sta continuando le terapie, domani si capirà se ci sarà contro l’InterDavid Neres sta proseguendo le terapie dopo l’infortunio subito contro la Lazio.

