Angri nasce il Servizio per l’Affidamento e la Solidarietà Familiare

A Angri, è stato istituito il nuovo Servizio per l’Affidamento e la Solidarietà Familiare, un’importante risorsa per la comunità locale. Per la prima volta, nella zona dell’Agro Nocerino Sarnese e di Salerno Nord, si affrontano temi legati al sostegno familiare e alla tutela dei minori. Questa iniziativa mira a favorire un sistema di supporto e solidarietà, rafforzando il ruolo delle istituzioni a tutela delle famiglie e dei soggetti più vulnerabili.

Tempo di lettura: 4 minuti Per la prima volta si parla di Affidamento e Solidarietà Familiare nella zona dell'Agro nocerino sarnese, Salerno nord. L' Ambito Territoriale S01-2 diventa precursore nell'attivazione del Servizio per l'Affidamento e la Solidarietà Familiare (SASF). Dopo l'attivazione del numero legato al servizio di Pronto Intervento Sociale, Comunità Sensibile detta nuovamente l'agenda sociale campana trattando argomenti finora considerati miraggi. Oggi nasce ufficialmente il Servizio per l'Affidamento e la Solidarietà Familiare (SASF), istituito presso l'Azienda Speciale Consortile "Comunità Sensibile", ente capofila dell'Ambito Territoriale S01-2.

