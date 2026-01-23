Andrea Iannone due di picche dall' ex Belen Rodriguez? Non amo le minestre riscaldate

Recentemente, Belen Rodriguez avrebbe confidato ad amici di non voler riprendere i rapporti con Andrea Iannone, lasciando intendere un distacco definitivo. La conduttrice argentina avrebbe inoltre commentato di non apprezzare le situazioni di riavvicinamento forzato, preferendo lasciar andare le cose. Questa scelta sembra confermare la fine di un capitolo tra i due, segnando una chiara distanza dopo le recenti voci di un possibile riavvicinamento.

Manca soltanto l'ufficialità dei diretti interessati, ma tutto sembra indicare che la storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone si sia ormai conclusa da qualche settimana: lui è già stato paparazzato in compagnia di Rocío Muñoz Morales, mentre lei sta trascorrendo sempre più tempo insieme alla giovane ballerina Franceska Nuredini. Nei giorni scorsi si era vociferato di un tentativo di riavvicinamento del pilota motociclistico all'ex fidanzata Belén Rodriguez, ma sembra che la reazione della donna non sia stata quella sperata da Iannone. A lanciare la bomba è il magazine Oggi, secondo il quale Iannone non si sarebbe limitato a riprendere a seguire Belen su Instagram, ma avrebbe anche provato a contattarla in privato la serata di Capodanno, mentre la conduttrice argentina era in vacanza alle Maldive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

«Non ha intenzione di cedere alla “minestra riscaldata”». Così avrebbe tagliato corto Belen Rodriguez, raccontando agli amici la sua posizione su Andrea Iannone. Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Belen e il pilota. Ia facebook