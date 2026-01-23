Ancora tensioni a Minneapolis L’Ice arresta un bimbo di 5 anni

A Minneapolis continuano le tensioni legate alla presenza dell’ICE, che ha recentemente arrestato un bambino di soli cinque anni. A due settimane dall’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’immigrazione, la comunità vive momenti di crescente inquietudine, evidenziando le difficili condizioni di sicurezza e fiducia nella città del Minnesota.

Paura e delirio a Minneapolis. Due settimane dopo l’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’immigrazione, gli abitanti della città del Minnesota sono sempre più terrorizzati dalla presenza dell’ Ice. C’è chi teme di uscire di casa o di mettersi in auto e perfino chi non vuole più mandare i figli a scuola. Qualche giorno fa un gruppo di genitori ha deciso di pattugliare la zona fuori da un istituto elementare, a pochi passi dal luogo in cui è stata uccisa Good, per assicurarsi che gli alunni tornassero sani e salvi a casa. Ad aumentare l’angoscia di tante famiglie, il fermo negli ultimi due giorni di quattro ragazzi, tra cui un bimbo di cinque anni arrestato nel vialetto di casa mentre tornava da scuola e spedito in un centro di detenzione in Texas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Shock a Minneapolis, l'Ice arresta un bimbo di 5 anni. Fermato con il padre: la foto è viraleA Minneapolis, un episodio inquietante ha coinvolto un bambino di cinque anni e suo padre, fermati dalle autorità ICE.

L’ICE arresta un bambino di 5 anni e lo usa come esca per catturare il padre immigrato: Minneapolis sotto shockUn episodio che ha suscitato grande preoccupazione si è verificato a Minneapolis, dove il bambino di 5 anni Liam Conejo Ramos è stato arrestato dall’ICE come parte di un’operazione contro il padre immigrato.

Usa, ancora tensioni a Minneapolis: agente federale spara e ferisce un immigratoun agente federale ha nuovamente sparato e ferito un immigrato. La sparatoria ha scatenato nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. In un comunicato ufficiale, la portavoce del Dipartimento ... tg24.sky.it

Ancora tensioni a Minneapolis, Trump minaccia l'Insurrection ActUna escalation che ha indotto Donald Trump a minacciare per l'ennesima volta l'uso dell'Insurrection Act, una legge del 1807 che in condizioni di emergenza conferisce al presidente il potere di ... ansa.it

Nuove tensioni a Minneapolis durante un’operazione degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement. Un cittadino statunitense è stato prelevato dalla propria abitazione e condotto in strada indossando solo biancheria intima, sandali e una coperta, c - facebook.com facebook

Continuano le tensioni a Minneapolis dopo l’uccisione di Renee Nicole Good. Secondo il governo, gli agenti hanno ferito un uomo per «legittima difesa» mentre tentavano di arrestarlo. Centinaia le persone in strada in segno di protesta x.com