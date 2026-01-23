Amleto Magellano ucciso con una coltellata al cuore | Aveva negato al killer i soldi per ristrutturare casa

Si approfondiscono le dinamiche dell’omicidio di Amleto Magellano, il 39enne ucciso con una coltellata al cuore nel quartiere Carrassi di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il movente sarebbe legato a una richiesta di denaro per lavori di ristrutturazione, negata dal vittima al killer. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli e individuare eventuali responsabilità.

Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Amleto Magellano, il 39enne morto dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio del 17 gennaio nel quartiere Carrassi a Bari. La Procura ha disposto il fermo per Maurizio Pastore, 42 anni, già ai domiciliari. L'omicidio sarebbe nato da un litigio per soldi.🔗 Leggi su Today.it

