La 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup si terrà a Napoli dal 10 luglio 2027, segnando per la prima volta l’ingresso in Italia di questa prestigiosa regata. L’evento rappresenta un’importante occasione per il mondo della vela e per la città, che si prepara ad accogliere equipaggi e appassionati da tutto il mondo, rispettando le nuove regole e innovazioni introdotte nel regolamento.

A contendersi l’onere e l’onore di sfidare Emirates Team New Zealand, il detentore del trofeo, sarà il vincitore della Louis Vuitton Cup. Anche se le iscrizioni scadono ufficialmente il 31 gennaio sono quattro i team in corsa per aggiudicarsela: gli svizzeri di Tudor Alinghi Team, i francesi di K-Challenge, gli inglesi di GB1 e, naturalmente, gli italiani di Luna Rossa alla settima partecipazione un record nella storia della Coppa America. La notizia vera è l’assenza di un team americano che non è mai mancato in 176 anni di storia. Voci di banchina lasciano intendere che ci possa essere un ingresso last minute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - America’s Cup, le nuove regole nel mare di Napoli

America?s Cup, nuove regole: «Sarà una sfida tra 5 team»L'America’s Cup si prepara a una nuova edizione, con un formato rivisto che coinvolge cinque team: Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Alinghi e K-Challenge.

America’s Cup, si esce allo scoperto! La data per i primi allenamenti con le nuove barche. E le regate preliminari…A un mese dalla scadenza per l’iscrizione alla America’s Cup 2027, le squadre si preparano agli allenamenti con le nuove barche e alle regate preliminari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Argomenti discussi: America’s Cup, tutto pronto per la presentazione ufficiale: così inizia la sfida dei 5 team; America's Cup, la Road to Naples partirà da Cagliari con la prima regata preliminare. Nepi Molineris: Da qui il via ad un percorso che promuove sport e territori; Il 21 gennaio a Napoli la presentazione ufficiale dell'America's Cup Partnership e dei Team; L'America's Cup scopre le sue carte: a Napoli la prima regata è il 10 luglio 2027.

America’s Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesiI team dell’America’s Cup a Napoli già a fine maggio. Pre-regate a luglio. Manfredi sui lavori a Bagnoli: Si valuta di poter anticipare di 1-2 mesi. Sfida New Zealand-Luna Rossa per avere gli hotel ... fanpage.it

Napoli spiega le vele verso l’America’s Cup: presentati i primi cinque team (Luna Rossa per l’Italia), si parte il 10 luglio 2027Assenti per ora gli Usa di American Magic, ma le trattative sono in corso e gli organizzatori sono fiduciosi in una loro possibile presenza. Il ministro Abodi guarda già alla prossima edizione. Mezzar ... milanofinanza.it

DALLA “SCOPERTA” DELL’AMERICA ALLE NUOVE CONOSCENZE ASTRONOMICHE FINO ALLE LOTTE SOCIALI: SONO ALCUNI EVENTI DELLA STORIA DELL’UMANITÀ CHE HANNO AVUTO IL POTERE DI CAMBIARE L’INFERNO. Nel corso del tempo t facebook

Se gli USA si appoggiano alla Finlandia per acquistare nuove rompighiaccio x.com