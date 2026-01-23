America’s Cup le nuove regole nel mare di Napoli

La 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup si terrà a Napoli dal 10 luglio 2027, segnando per la prima volta l’ingresso in Italia di questa prestigiosa regata. L’evento rappresenta un’importante occasione per il mondo della vela e per la città, che si prepara ad accogliere equipaggi e appassionati da tutto il mondo, rispettando le nuove regole e innovazioni introdotte nel regolamento.

A contendersi l’onere e l’onore di sfidare Emirates Team New Zealand, il detentore del trofeo, sarà il vincitore della Louis Vuitton Cup. Anche se le iscrizioni scadono ufficialmente il 31 gennaio sono quattro i team in corsa per aggiudicarsela: gli svizzeri di Tudor Alinghi Team, i francesi di K-Challenge, gli inglesi di GB1 e, naturalmente, gli italiani di Luna Rossa alla settima partecipazione un record nella storia della Coppa America. La notizia vera è l’assenza di un team americano che non è mai mancato in 176 anni di storia. Voci di banchina lasciano intendere che ci possa essere un ingresso last minute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

