Ambesi | Spero in test più probanti per Sinner Machac avversario enigmatico per Musetti

Altra giornata di partite agli Australian Open. Massimiliano Ambesi a commentare in quel di Tennismania i match che hanno protagonisti tra gli azzurri ovviamente Jannik Sinner, ma anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Sulla partita di Djokovic con Maestrelli: “L’ha studiata bene quella partita lì, perché l’ha martellato sul dritto in ogni momento di difficoltà, andava sempre lì ed era punto. Ci sono state quelle palle break, sfortunato nel secondo set, ma le ha annullate sempre allo stesso modo, identico”. Su Darderi: “È uno step avanti rispetto al giocatore della passata stagione. Come presenza in campo, come capacità di affrontare i momenti difficili, io vedo più maturità in Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

