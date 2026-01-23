Amanda Knox torna in Italia | l’incontro con il suo accusatore raccontato in un documentario

Amanda Knox torna in Italia, 18 anni dopo il suo arresto, per confrontarsi con il passato e incontrare l’accusatore che la coinvolse nel caso. In un nuovo documentario, si approfondiscono i momenti chiave di questa visita e le implicazioni di un procedimento giudiziario che ha segnato la sua vita. Un’occasione di riflessione sulla giustizia e sui percorsi di verità e riconciliazione.

Diciotto anni dopo l’arresto che ha segnato la sua vita, Amanda Knox è tornata in Italia per affrontare il proprio passato e incontrare l’uomo che guidò l’accusa contro di lei. Il viaggio, intimo e doloroso, è al centro del documentario che si intitola Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy, in uscita negli Stati Uniti il 26 gennaio 2026 su Hulu. Il film segue Knox nel suo ritorno nel Paese in cui, da studentessa americana, venne accusata e poi condannata per l’omicidio della coinquilina Meredith Kercher, prima di essere definitivamente scagionata nel 2015 dalla Corte di Cassazione italiana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

