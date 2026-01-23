Altro che neutralità | la sinistra addestra l’intelligenza artificiale partendo da Wikipedia

Wikipedia, da sempre fonte di conoscenza condivisa, ha deciso di collaborare con le principali aziende tecnologiche nel campo dell’intelligenza artificiale. Dopo aver criticato a lungo l’uso non autorizzato dei propri contenuti, la Wikimedia Foundation ha ora stipulato accordi commerciali con colossi come Amazon, Meta e Microsoft, segnando un cambiamento di strategia che solleva importanti questioni sulla gestione e tutela delle informazioni online.

Wikipedia ha deciso da che parte stare anche nel nuovo mondo dell'intelligenza artificiale. Dopo aver denunciato per mesi il "saccheggio" dei propri contenuti da parte dei modelli generativi, la Wikimedia Foundation ha cambiato linea e ha stretto accordi commerciali con i principali colossi tecnologici, da Amazon a Meta fino a Microsoft. L'enciclopedia che si è sempre presentata come bene comune globale diventa così fornitrice ufficiale di dati per l'addestramento delle macchine che domineranno l'informazione di domani. Il fatto è politico, prima ancora che tecnologico. La denuncia: «Dietro le quinte c'è un gran fermento per pilotare gli articoli, aggiornarli in continuazione con fonti esclusivamente di sinistra». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che neutralità: la sinistra addestra l'intelligenza artificiale partendo da Wikipedia Asse Wikipedia-Intelligenza artificiale. Così la Rete va sempre più a sinistraNegli ultimi mesi, Wikipedia ha rivisto la propria posizione sull'uso dell'intelligenza artificiale. Wikipedia compie 25 anni, il confronto con l'intelligenza artificialeNel corso dei suoi 25 anni, Wikipedia si è affermata come una delle principali fonti di informazione online.

