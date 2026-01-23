Roland Fischnaller torna protagonista nel PGS di Simonhöhe, dimostrando ancora una volta la sua esperienza e determinazione. Dopo un weekend difficile a Bansko, l’atleta azzurro si impone con una prestazione solida, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel circuito. Anche March si distingue sul podio, sottolineando la qualità e la competitività della squadra italiana in questa disciplina.

Sono finiti gli aggettivi per descrivere Roland Fischnaller, l’immenso campione azzurro. Il 45enne, dopo un weekend non positivo a Bansko, ritorna a fare quello che sa fare meglio: vincere. L’italiano è riuscito infatti a conquistare il PGS di Simonhöhe (Austria), tappa valevole per la Coppa del Mondo, battendo nella Big Final il padrone di casa Fabian Obmann (+0.40) Quella ottenuta oggi è la terza vittoria stagionale per Fischnaller che ora punta al grande obiettivo delle Olimpiadi Invernali, competizione che disputerà per la settima volta. Le soddisfazioni tricolori però non finiscono qui. Il leader della classifica generale Aaron March è infatti riuscito ad imporsi nella Small Final sul sud-coreano Sangho Lee conquistando una preziosa terza posizione (la terza stagionale). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ALTRA PERLA! Roland Fischnaller detta legge nel PGS di Simonhöhe! Anche March sul podio

LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: 8 azzurri promossi, March e Fischnaller in luce. Ok DalmassoSegui la diretta della competizione di snowboard a PGS Simonhöhe 2026, con aggiornamenti sui risultati e le qualificazioni maschili.

LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: Ledecka e Dekker in big final. Attesa per March e Fischnaller in semifinaleSegui in tempo reale la gara di snowboarding PGS Simonhöhe 2026, con le qualifiche e le finali in diretta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Roland Fischnaller | Il mio ultimo anno poi farò il contadino Italia più forte di sempre non siamo tutti amici.

ALTRA PERLA! Roland Fischnaller detta legge nel PGS di Simonhöhe! Anche March sul podioSono finiti gli aggettivi per descrivere Roland Fischnaller, l'immenso campione azzurro. Il 45enne, dopo un weekend non positivo a Bansko, ritorna a fare ... oasport.it

Roland Fischnaller eterno! Altra vittoria a 45 anni, battuto Mirko Felicetti nel PGS di Scuol. Elisa Caffont 2ª dietro alla leggenda HofmeisterCOPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD 2025/2026 - Altra vittoria nel PGS per l'Italia, che in questo avvio di stagione ha lasciato per strada solamente un successo. eurosport.it

Un'altra perla di Tsukamoto con "Hokage", che mette in evidenza per immagini (come solo lui sa fare) le macerie psichiche prodotte dalla guerra, quindi maledettamente attuale. In questa sua opera d'arte é straordinariamente aiutato dal bambino Ogua Tsuka - facebook.com facebook

Da Nuje di Gigi D'Alessio un'altra perla! "Mezze verità" singolo e videoclip fuori il 23 gennaio x.com