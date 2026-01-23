Alto Adige, Val di Funes contro turismo dei selfie

In Val di Funes, Alto Adige, quest'estate sarà introdotta una sbarra e parcheggi a pagamento per limitare l'accesso alla vallata. Questa misura mira a regolamentare il flusso turistico e preservare il paesaggio, rispondendo alle richieste di tutela ambientale e di gestione sostenibile del territorio. La novità si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso il turismo responsabile e il rispetto dell’ambiente locale.

“Siamo stufi, abbiamo comitive di cinesi e giapponesi che invadono la valle. Non lasciano nulla se non i loro rifiuti”: arrivano le sbarre anti-selfie in Val di FunesIn passato, la Val di Funes era un angolo riservato, frequentato da pochi appassionati e immortalato da riviste e cartoline.

