Alo Yoga si affida a Elsa Hosk per celebrare San Valentino, offrendo una nuova interpretazione del rosa come simbolo di benessere e stile. Il brand dimostra ancora una volta come il wellness possa essere elegante e naturale, senza artifici. Con attenzione ai dettagli e un’estetica raffinata, Alo Yoga continua a coniugare comfort e raffinatezza, consolidando la propria posizione nel panorama del fitness e dello stile di vita.

Se c’è un brand che ha capito come rendere il wellness sexy senza mai sembrare forzato, quello è Alo Yoga. E per San Valentino 2026 ha fatto la mossa più safe ma anche più efficace possibile: mettere Elsa Hosk al centro della scena e tingere tutto di Candy Heart Pink, il rosa più soft, romantico e Instagrammabile del momento. Il San Valentino di Alo Yoga è tutto rosa (e con Elsa Hosk è ancora meglio). La campagna è ambientata al Beverly Hills Hotel, quindi già solo il mood è chiaro: niente cuoricini cheap, niente ironia eccessiva. Qui siamo più su romanticismo pulito, un po’ anni ’90, un po’ luxury wellness girl. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alo Yoga sceglie Elsa Hosk per San Valentino (e trasforma il rosa in una nuova ossessione)

