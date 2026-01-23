Alloggi per studenti gli affitti rallentano ma il diritto allo studio resta un lusso | l’analisi sui numeri di HousingAnywhere

Il mercato degli alloggi per studenti mostra segnali di rallentamento, riflesso di una domanda meno intensa. Tuttavia, il diritto allo studio rimane un obiettivo importante, spesso ancora difficile da garantire a tutte le fasce di studenti. Questa analisi di HousingAnywhere esamina i numeri e le dinamiche attuali, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione degli affitti e sulle sfide ancora presenti nel garantire un alloggio adeguato per tutti.

Il mercato degli affitti per studenti rallenta. Non perché sia diventato più giusto, ma perché ha smesso di trovare qualcuno disposto a pagare ancora di più. I numeri dell'ultimo trimestre 2025 certificano una correzione che arriva dopo anni di rincari fuori scala: le stanze scendono in media del 3,1%, gli appartamenti dell'1,3%, i monolocali del 4,4%. L'International Rent Index by City di HousingAnywhere (piattaforma europea di affitti per gli studenti) mostra una frenata oggettiva. Ma, a ben vedere, il sistema si è fermato contro il muro della capacità di spesa. Europa: il mercato rientra, la disuguaglianza resta.

Il diritto allo studio non ha confini: gli studenti del Grigoletti uniti per costruire una scuola in PerùGli studenti del liceo Grigoletti si sono uniti in un progetto solidale promosso dall'associazione Hapa Tuko, contribuendo alla costruzione di una scuola in Perù.

