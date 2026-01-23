Allerta meteo per neve prolungata | nuovi orari e previsioni aggiornate

L’allerta meteo per neve prolungata si mantiene nell’entroterra della regione, con aggiornamenti sugli orari e sulle previsioni. Arpal ha esteso l’allerta gialla alle zone D ed E, comprendendo i versanti padani di ponente e levante. Si consiglia di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza durante le condizioni di neve prolungata.

Allerta meteo per neve in Emilia-Romagna: dove e quando inizia. Le previsioni aggiornateÈ stata annunciata un’allerta meteo per neve in Emilia-Romagna.

Neve nelle Marche oggi: allerta prolungata, previsioni e città colpiteOggi le Marche sono interessate da condizioni di maltempo con nevicate diffuse, in particolare nelle zone interne e collinari.

METEO – Neve in Pianura in Arrivo | Previsioni Fino al 7 Gennaio

Neve a quote basse in Lombardia: la mappa, ecco dove e quando. Allerta meteo giallaMilano, 22 gennaio 2026 – Ci attendono una coda di settimana e un weekend nel segno del maltempo e del freddo. Un gel ... ilgiorno.it

Scuole chiuse per allerta meteo e maltempo domani, giovedì 22 gennaio 2026: l'elenco dei comuni interessati facebook

Martedì 20 Gennaio: rimane in vigore l'allerta meteo rossa per forti venti a Malta e Gozo. Il Governo di Malta consiglia di stare in casa se possibile ed evitare le zone costiere. L'Ambasciata rimane aperta. Per assistenza consolare urgente fuori orario lavorativo x.com