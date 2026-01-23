A due giorni dalla sfida contro il Genoa a Marassi, il Bologna si prepara con alcune novità. Bernardeschi ha ripreso a lavorare sul campo, mentre Lucumi presenta ancora alcune incognite. La seduta di allenamento ha evidenziato luci e ombre, segnando il percorso verso la partita di domenica e la composizione definitiva della rosa a disposizione di mister.

Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al colpo Robertson dal Liverpool! Cosa sta succedendo in Inghilterra Abraham Aston Villa: è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan Mercato Roma: cambia il futuro di questo giallorosso! Dirigenza soddisfatta, ha respinto tante offerte per farlo rimanere Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. Ultimissime Juventus Napoli, c’è il verdetto su McKennie: il centrocampista ci sarà contro i partenopei? La gestione di Spalletti Allenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allenamento Bologna, luci e ombre verso il Genoa: Bernardeschi riassaggia il campo, ma Lucumi…

Infortunati Bologna, il punto su Skorupski, Bernardeschi e Lucumi: ecco come stanno, le ultimissimeEcco le ultime novità sugli infortunati del Bologna, con aggiornamenti su Skorupski, Bernardeschi e Lucumí.

Bologna, i convocati della Fiorentina: out Lucumì e Bernardeschi. C'è CambiaghiLa Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita contro il Bologna, in programma domani alle 15 al Dall'Ara.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calciomercato Bologna – Sistemata la difesa, ora occhi sul centrocampo.

Il day after di Cobolli: il bel gesto con Bolelli-Vavassori e l'allenamento per la finaleInviato a Bologna - Mercoledì dopo i quarti vinti con l'Austria, Cobolli ha detto che è stato il giorno più bello della sua vita. Ieri però è stato ancora più bello: la vittoria con Bergs dopo il ... corrieredellosport.it

FANTACALCIO BOLOGNA. Luci e ombre dall’infermeria: Skorupski torna in gruppo, stop per LucumíGiornata tra luci e ombre in casa Bologna. La buona notizia riguarda Lukasz Skorupski, che dopo due mesi di stop — l’infortunio risale al 9 novembre contro il Napoli — è finalmente tornato ad allenars ... msn.com

| Primo allenamento di Bijlow con i nuovi compagni Approfondisci la notizia su https://www.buoncalcioatutti.it/2026/01/21/genoa-ripresi-allenamenti-direzione-bologna-prima-seduta-per-bijlow/ #GenoaCagliari #DDR #DeRossi #Bijlo - facebook.com facebook

Chiudiamo il 2025 con una partitella di allenamento con il Lentigione #WeAreOne x.com