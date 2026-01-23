All’attesissimo esame per guida turistica sono stati bocciati quasi tutti

Dopo dodici anni di attesa, il primo esame nazionale per diventare guida turistica ha avuto esiti insoddisfacenti, con la maggior parte dei candidati bocciati. L’evento ha suscitato discussioni sul livello di preparazione richiesto e sulla gestione dell’esame, considerato da molti troppo complesso e disorganizzato. Questo risultato evidenzia la necessità di rivedere le modalità di valutazione e di formazione nel settore, per garantire standard più equilibrati e accessibili.

Lo si aspettava da 12 anni ed era il primo in assoluto a livello nazionale, ma per molti è stato caotico e troppo difficile Lo scorso novembre più di 12.191 persone hanno sostenuto la prima prova scritta dell’esame nazionale per diventare guida turistica, ma solo 230 l’hanno superata, cioè meno del due per cento. Molti di loro sostengono che il quiz fosse difficile e che il programma da studiare fosse troppo vasto e confuso. Il ministero del Turismo, che ha organizzato il concorso, ha detto al Corriere della Sera di trovare singolare il fatto che si contesti un esame di abilitazione perché troppo severo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

