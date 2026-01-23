di Gabriele Masiero PISA "Siamo soddisfatti che le forze politiche cittadine ci abbiano ascoltato e abbiamo acceso un riflettore su questa vicenda. La nostra petizione non aveva alcun intento polemico bensì voleva richiamare l’attenzione delle istituzioni su una problematica che ci riguarda tutti". Parola di Marco Dipasquale, presidente del comitato dei genitori del liceo scientifico "Ulisse Dini", che ieri è stato ricevuto dalla conferenza dei capigruppo su iniziativa della capogruppo di Pisa al centro, Caterina Costa. La settimana prossima il comitato dei genitori porterà il caso delle aggressioni e della violenza tra i giovanissimi all’attenzione delle commissioni consiliari competenti, proprio sui invito delle forze politiche, mentre la Giunta e il sindaco Michele Conti, ha aggiunto l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa, "hanno già chiesto al prefetto di incontrare i genitori e di convocare una riunione ad hoc su questo tema per discutere gli aspetti legati specificatamente alla sicurezza e all’ordine pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme violenza tra i giovani. In conferenza dei capigruppo il comitato genitori del "Dini"

Armi a scuola e violenza tra i giovani: sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro. Nei prossimi giorni in Consiglio dei MinistriIl governo si appresta a discutere in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni da 200 a 1.

Sanità in Calabria, Cirillo convoca la Conferenza dei capigruppoOggi a Palazzo Campanella si è svolta la riunione della Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

