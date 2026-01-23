allarme raggi uv scottati dalla neve

L’esposizione ai raggi UV rappresenta un rischio costante, anche durante l’inverno. La neve riflette la luce solare, aumentando l’intensità dei raggi e la possibilità di danni agli occhi. È importante adottare sempre protezioni adeguate, indipendentemente dalla stagione, per preservare la salute visiva e prevenire lesioni o scottature oculari. Prestare attenzione alla protezione solare è un gesto semplice ma fondamentale per la salute degli occhi.

Gli occhi vanno protetti sempre dalla luce solare, non solo durante l’estate. Anzi è proprio durante la stagione invernale che la disattenzione può costare più cara, con lesioni che possono causare seri rischi alla vista. Oltre nove di italiani frequentano la montagna, ma non tutti adottano le giuste precauzioni per proteggersi dal riflesso del sole sulla neve, il vento freddo e i raggi UV (fino al 30% più intensi in quota). Gli esperti di Clinica Baviera, centro medico all’avanguardia nel campo dell’oftalmologia con una rete di cliniche con più di 85 centri in quattro paesi europei (Spagna, Germania, Italia e Austria) consigliano 8 precauzioni da adottare per proteggersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

