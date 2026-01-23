Alla Gen Z il futuro fa paura | al via la campagna di Salesiani per il sociale per sostenere i progetti su educazione studio e lavoro

La campagna di Salesiani per il sociale si rivolge alla Generazione Z, affrontando le sfide legate all’educazione, allo studio e al lavoro. In un contesto di incertezza, i giovani manifestano una forte consapevolezza delle difficoltà, pur mantenendo una visione realistica del mondo. L’obiettivo è sostenere progetti che offrano loro opportunità concrete, accompagnandoli nel percorso verso un futuro più stabile e consapevole.

Una Gen Z in bilico tra il desiderio di costruire il proprio futuro e una vulnerabilità emotiva diffusa, con una visione disincantata degli adulti, non percepiti come guide di riferimento, ma con uno sguardo lucido sul mondo. È la fotografia scattata da Salesiani per il sociale, rete associativa impegnata nella tutela e nella protezione di minori e giovani. L’indagine, condotta da AstraRicerche su un campione di quasi 1100 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, offre un ritratto ricco e sfaccettato della prima parte della Gen Z italiana: se da un lato solo un po’ più della metà del campione si sente soddisfatto di sé come persona (55,6%), 1 su 2 ( 50,5%) si sente stressato e sotto pressione, un sentimento più marcato tra le femmine (58% vs il 43% dei maschi) e tra chi vive in famiglie con difficoltà economiche (59%). 🔗 Leggi su Tpi.it

“La voce della Gen Z: tra guerre e carovita, gli adulti non sono guide e il futuro fa paura” Salesiani per il sociale, indagine di AstraRicercheSecondo un’indagine di AstraRicerche commissionata dai Salesiani per il sociale, la Generazione Z si trova in una posizione complessa, tra incertezze economiche e mancanza di punti di riferimento affidabili.

Indagine Salesiani: per Gen Z adulti non sono guide e il futuro fa pauraSecondo un’indagine dei Salesiani, molti adulti della Gen Z si sentono insicuri riguardo al proprio futuro e non considerano gli adulti come guide affidabili.

