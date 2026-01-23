Alla Delfini il libro diventa dialogo e incontro

Alla Biblioteca Delfini, i libri assumono una dimensione di dialogo e incontro, andando oltre le pagine per favorire momenti di confronto e condivisione. Qui, ogni lettura diventa un’opportunità di ascolto e di scambio tra diverse età, creando un ambiente di apertura e partecipazione. Un luogo in cui il libro si trasforma in ponte tra le persone, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di conoscenza condivisa.

Alla biblioteca Delfini capita che il libro esca dalle pagine e diventi incontro, racconto condiviso, occasione di ascolto e di dialogo tra generazioni. Domani, sabato, la mattinata è dedicata a Elena Bosi, autrice del romanzo autobiografico " Mio padre è nato per i piedi ", pubblicato da Neri Pozza nel 2024, che arriva in biblioteca per un doppio appuntamento. L'iniziativa si inserisce nel percorso " Parole mie, parole tue ", progetto promosso dalla biblioteca in collaborazione con i servizi sociali del Comune, che per tutto lo scorso anno ha portato la lettura e il racconto all'interno delle residenze e semiresidenze per anziani della città.

