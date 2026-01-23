Alla Camera proposta modifica legge su cure palliative

È stata presentata alla Camera una proposta di modifica alla legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. L’iniziativa mira a aggiornare e migliorare le modalità di assistenza, garantendo un approccio più efficace e omogeneo nel rispetto dei diritti dei pazienti. La discussione in aula proseguirà per valutare eventuali adeguamenti e assicurare un sistema di cure più adeguato alle esigenze dei cittadini.

Presentata a Montecitorio una proposta di modifica alla legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.

