Alice Campello e Morata il gossip dalla Spagna | Avviate le pratiche di divorzio

Recenti indiscrezioni dalla Spagna riportano che Alice Campello e Morata avrebbero avviato le pratiche di divorzio. I diretti interessati non hanno ancora confermato né smentito queste voci, mentre gli indizi raccolti continuano a alimentare il sospetto. La situazione rimane quindi ancora ufficialmente non confermata, lasciando spazio a speculazioni e attese.

Continuano ad arrivare dalla Spagna le nuove indiscrezioni sulla profonda crisi che ormai da settimane starebbero vivendo Álvaro Morata e Alice Campello, sempre più distanti sui social pur non avendo ancora confermato la rottura. Dopo le voci secondo le quali il calciatore si sarebbe trasferito in una nuova casa, ora si fa strada l'ipotesi che le pratiche del divorzio siano già state avviate. A lanciare la bomba è stato il giornalista esperto di gossip Pedro Jota Fernández, secondo il quale Alice e Álvaro avrebbero deciso di dirsi definitivamente addio. "Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito", ha svelato il giornalista durante il programma En todas las salsas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

