Alessandra Martines, nota attrice e ballerina, è oggi anche madre di famiglia. Dopo aver conquistato il pubblico con ruoli iconici, continua la sua attività nel mondo dello spettacolo e della cultura. Domenica 25 gennaio sarà ospite a ‘Verissimo’, offrendo uno sguardo sulla sua vita attuale e sui progetti futuri.

Attrice, ballerina e anche una splendida mamma: Alessandra Martines sarà tra gli ospiti di ‘Verissimo’ domenica 25 gennaio. Martines si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin, soffermandosi anche sui momenti complessi affrontati in questi anni. Alessandra Martines: chi è. Nata a Roma il 19 settembre 1963 è naturalizzata francese, è cugina in secondo grado di Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi. Si è trasferita quando aveva 5 anni in Francia insieme al padre Vincenzo, alla madre Maria Elisa e a un fratello maggiore. Ha studiato danza classica, solfeggio, storia e teoria della danza e della musica al Conservatorio nazionale superiore di musica e danza a Parigi e ha lavorato con alcuni tra i più grandi nomi nel mondo del balletto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandra Martines, cosa fa oggi l’ex Fantaghirò

Clarissa, Caterina e Romano: chi sono i figli di Alessandra Mussolini e cosa fanno oggiClarissa, Caterina e Romano sono i figli di Alessandra Mussolini, nipote del dittatore Benito Mussolini.

Leggi anche: Chicco Sfondrini sparito da Amici: cosa è successo all’ex braccio destro di Maria De Filippi e cosa fa oggi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fantaghirò è un cult di Natale

Argomenti discussi: A testa alta, anticipazioni ultima puntata: Virginia viene arrestata.

Una nuova maratona di Fantaghirò per aspettare il nuovo anno! Sul canale TwentySeven (27 del digitale terrestre) a partire dalle 19.20 fino a tarda notte andranno in onda tutti e cinque i film della saga con protagonista Alessandra Martines. Un modo speci - facebook.com facebook