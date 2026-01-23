Alcaraz sorpreso dal video trasmesso sul maxi-schermo | Oh mea ho avuto incubi per due giorni

Durante gli Australian Open, Carlos Alcaraz si è mostrato sorpreso nel vedere le immagini del Million Dollar One Point Slam trasmesse sul maxi-schermo. L’atleta spagnolo, dopo aver vinto contro Moutet, ha commentato con sorpresa, affermando di aver avuto incubi per due giorni. Questo episodio ha attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo autentico sulla reazione del campione durante un momento insolito in un torneo importante.

Carlos Alcaraz agli Australian Open dopo la vittoria contro Moutet è rimasto sorpreso durante l'intervista in campo con Jim Courier, quando sono state trasmesse le immagini del Million Dollar One Point Slam.

