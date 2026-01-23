Il 23 gennaio 2026, agli Australian Open di Melbourne, Carlos Alcaraz ha affrontato Corentin Moutet nel terzo turno. Il numero uno del mondo ha conquistato la vittoria in tre set, avanzando nel torneo. Di seguito, i dettagli sul risultato, il punteggio e il prossimo avversario di Alcaraz.

Carlos Alcaraz continua la sua corsa agli Australian Open 2026. Nella giornata di oggi, venerdì 23 gennaio, il numero uno del mondo ha affrontato il francese Corentin Moutet nel match valido per il terzo turno dello Slam di Melbourne, chiudendo la pratica con una vittoria netta in tre set. Risultato Alcaraz-Moutet: vittoria in tre set. Alcaraz si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1, mostrando solidità nei turni di battuta e grande aggressività in risposta. Dopo un primo set dominato, lo spagnolo ha gestito con maturità il secondo parziale, mantenendo alta la pressione nei game chiave. Nel terzo set ha poi accelerato definitivamente, lasciando pochissimo spazio alle soluzioni estemporanee di Moutet. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Alcaraz-Moutet agli Australian Open 2026: risultato, punteggio e prossimo avversario

