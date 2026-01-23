Alberi e piante rase al suolo nel nome della pulizia assurdo

La recente operazione di pulizia nel parco Bardo Corsi Salviati di Sesto Fiorentino ha sollevato critiche da parte del Comitato tutela alberi. L’intervento ha coinvolto la rimozione di arbusti e cespugli, suscitando preoccupazioni sulla perdita di alberi e sulla gestione ambientale delle aree verdi pubbliche. Questa situazione evidenzia l’importanza di interventi equilibrati che rispettino la salute degli alberi e il valore degli spazi naturali.

"Ora è tutto pulito: manca solo l'asfalto". Il Comitato tutela alberi di Sesto Fiorentino polemizza duramente sui social, con la pulizia 'radicale' effettuata all'interno del parco Bardo Corsi Salviati in via Gramsci che non ha risparmiato arbusti e cespugli: "Ogni volta, giustamente, un cittadino sestese richiede pulizia e igiene all'interno di un giardino o di un parco (in questo caso il parco del Bardo) - si legge - finisce sempre che a pagarne le conseguenze siano gli alberi. Nei giorni scorsi, a Sesto Fiorentino, abbiamo assistito all'ennesimo intervento di 'pulizia': tutta la vegetazione più bassa è stata rasa al suolo.

