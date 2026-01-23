Albergo diffuso se ne parla lunedì

Il Comune di Sarsina invita i cittadini lunedì 26 gennaio alle 20 a un incontro pubblico dedicato all’albergo diffuso. L’iniziativa mira a valorizzare immobili inutilizzati e a rispondere alla carenza di strutture ricettive nella zona. Partecipare è un’occasione per condividere proposte e contribuire allo sviluppo del territorio attraverso soluzioni innovative per l’accoglienza.

Un'iniziativa per far fronte alla carenza di alberghi. Il Comune di Sarsina invita i cittadini che dispongono di appartamenti o immobili inutilizzati a partecipare all'incontro pubblico di lunedì sera 26 gennaio, alle 20.30, presso l'ufficio turistico di via IV Novembre 13, a Sarsina, per scoprire le opportunità offerte dal progetto 'Albergo diffuso'. "Si tratta di un'occasione concreta – sottolinea l'amministrazione comunale plautina – per valorizzare il proprio immobile, creare nuove opportunità di reddito e contribuire allo sviluppo turistico del territorio. Durante l'incontro verranno illustrate modalità di adesione e i vantaggi per i proprietari.

