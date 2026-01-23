Alba Parietti | Con la menopausa sono dimagrita e rinata Perché gli uomini preferiscono noi donne grandi

Alba Parietti, a 64 anni, condivide la sua esperienza di menopausa, affermando di aver perso peso e ritrovato energia. Dopo la fine della relazione con Fabio Adami, l’attrice torna a parlare della sua vita sentimentale da donna single, riflettendo sui cambiamenti fisici e personali legati a questa fase della vita. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico su come affrontare con serenità il percorso della menopausa.

Niente caccia all’uomo, ma nemmeno porte chiuse: Alba si gode il presente, il proprio corpo, la serenità conquistata e uno sguardo nuovo sull’amore, senza ansie e senza etichette A 64 anni, Alba Parietti torna sulla scena sentimentale da donna single dopo la conclusione dell’amore con Fabio Adami, con cui ha condiviso diversi anni di relazione intensa e pubblica. Secondo l’attrice e conduttrice, avevano raggiunto un punto in cui non erano più felici e la relazione rischiava di trasformarsi in una sorta di competizione emotiva, anziché un progetto condiviso di vita. Alba descrive con rispetto e gratitudine il legame con Adami, riconoscendo quanto l’abbia resa felice e l’abbia spinta a credere nuovamente nell’amore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Alba Parietti: “Da quando sono in menopausa sto molto meglio, gli uomini sono attratti dalle donne grandi”Alba Parietti condivide come la menopausa abbia migliorato il suo benessere complessivo, sia a livello fisico che psicologico.

