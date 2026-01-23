Alba Parietti, 64 anni, ha recentemente condiviso la sua esperienza personale sulla menopausa, sottolineando come questa fase abbia influenzato positivamente il suo benessere e la sua rinascita. Dopo anni di relazione con Fabio Adami, si presenta ora come donna single e rinnovata. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico su temi di aging e autostima, senza sensazionalismi, in un linguaggio sobrio e chiaro.

Niente caccia all’uomo, ma nemmeno porte chiuse: Alba si gode il presente, il proprio corpo, la serenità conquistata e uno sguardo nuovo sull’amore, senza ansie e senza etichette A 64 anni, Alba Parietti torna sulla scena sentimentale da donna single dopo la conclusione dell’amore con Fabio Adami, con cui ha condiviso diversi anni di relazione intensa e pubblica. Secondo l’attrice e conduttrice, avevano raggiunto un punto in cui non erano più felici e la relazione rischiava di trasformarsi in una sorta di competizione emotiva, anziché un progetto condiviso di vita. Alba descrive con rispetto e gratitudine il legame con Adami, riconoscendo quanto l’abbia resa felice e l’abbia spinta a credere nuovamente nell’amore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Alba Parietti:”Con la menopausa sono dimagrita e rinata. Perché gli uomini preferiscono noi donne grandi"

Alba Parietti condivide come la menopausa abbia migliorato il suo benessere complessivo, sia a livello fisico che psicologico.

