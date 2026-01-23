Alba Parietti | Con la menopausa sono dimagrita e rinata Perché gli uomini preferiscono noi donne grandi
Alba Parietti, 64 anni, ha recentemente condiviso la sua esperienza personale sulla menopausa, sottolineando come questa fase abbia influenzato positivamente il suo benessere e la sua rinascita. Dopo anni di relazione con Fabio Adami, si presenta ora come donna single e rinnovata. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico su temi di aging e autostima, senza sensazionalismi, in un linguaggio sobrio e chiaro.
Niente caccia all’uomo, ma nemmeno porte chiuse: Alba si gode il presente, il proprio corpo, la serenità conquistata e uno sguardo nuovo sull’amore, senza ansie e senza etichette A 64 anni, Alba Parietti torna sulla scena sentimentale da donna single dopo la conclusione dell’amore con Fabio Adami, con cui ha condiviso diversi anni di relazione intensa e pubblica. Secondo l’attrice e conduttrice, avevano raggiunto un punto in cui non erano più felici e la relazione rischiava di trasformarsi in una sorta di competizione emotiva, anziché un progetto condiviso di vita. Alba descrive con rispetto e gratitudine il legame con Adami, riconoscendo quanto l’abbia resa felice e l’abbia spinta a credere nuovamente nell’amore. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Alba Parietti: “Da quando sono in menopausa sto molto meglio, gli uomini sono attratti dalle donne grandi”
Alba Parietti condivide come la menopausa abbia migliorato il suo benessere complessivo, sia a livello fisico che psicologico.
