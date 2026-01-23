Alatri i carabinieri in visita all' IIs Sandro Pertini per una lezione molto interessante

Alatri, i carabinieri hanno visitato l’Istituto Sandro Pertini per una lezione dedicata alla sicurezza e alle scienze. Attraverso un confronto diretto, gli studenti hanno scoperto come chimica, biologia e tecnologia siano strumenti fondamentali per il lavoro delle forze dell’ordine. Un’occasione formativa per comprendere l’importanza delle scienze nel mantenimento della legalità e della sicurezza pubblica.

La chimica, la biologia e la tecnologia non sono solo formule sui libri di scuola, ma "armi" silenziose per assicurare i colpevoli alla giustizia. È questo il messaggio centrale dell'incontro “Investigatori per un giorno”, che si è tenuto nella mattinata odierna presso l’auditorium dell’I.I.S.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

