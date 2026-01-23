Al via la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette

Oggi prende il via una campagna per raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge popolare. L’obiettivo è aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, inclusi quelli di nuova generazione come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. La raccolta è aperta a chi desidera contribuire a una misura volta a regolamentare meglio il settore e tutelare la salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via oggi la raccolta delle firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova generazione (sigarette elettroniche e tabacco riscaldato). Tutti i cittadini maggiorenni possono firmare, andando sulla piattaforma del Ministero della Giustizia e utilizzando lo Spid, la Cie (Carta di Identità Elettronica) o la Cns (Carta Nazionale dei Servizi). Sono necessarie 50.000 firme per presentare la proposta di legge al Parlamento, che successivamente dovrà discutere il disegno di legge.

