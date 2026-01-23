al battesimo del principe gabriel carlo filippo di svezia ha dovuto gestire il primogenito con scarsi risultati guarda il video su amicait

Al battesimo del principe Gabriel, Carlo Filippo di Svezia ha dovuto affrontare le sfide di gestire il suo primogenito, con risultati non sempre soddisfacenti. È una situazione comune a molti genitori, soprattutto quando i figli sono ancora molto piccoli. Guardate il video su Amica.it per scoprire come si è svolto l’evento.

A quale genitore non è mai capitato di dover gestire, in pubblico, un figlio pestifero? Solitamente accade quando i pargoli hanno uno-due anni. Un’età in cui è difficile gestire le necessità di un bambino, soprattutto in quelle situazioni in cui la formalità la fa da padrona. Alla corte dei Windsor è successo spesso con il principe Louis. Il figlio più piccolo del principe William e di Kate Middleton ha manifestato, più volte, la sua incapacità di stare fermo e composto sotto i riflettori. Un comportamento più che comprensibile e che, diciamoci la verità, tante volte ha contribuito a rendere meno ingessata e noiosa la situazione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al battesimo del principe Gabriel, Carlo Filippo di Svezia ha dovuto gestire il primogenito. Con scarsi risultati. Guarda il video su Amica.it

Il principe Abdul Mateen del Brunei ha condiviso sui social nuove foto con la moglie incinta. E un dolce messaggio d'amore. Leggi su Amica.itIl principe Abdul Mateen del Brunei ha condiviso sui social nuove foto con la moglie incinta, accompagnate da un messaggio d’amore.

Nel 2026 re Carlo XVI Gustavo di Svezia celebra gli 80 anni e i 50 anni di matrimonio con la regina Silvia. Leggi su Amica.itNel 2026, re Carlo XVI Gustavo di Svezia raggiungerà importanti traguardi personali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il principe William e la tradizione (molto affollata) dei padrini reali; I vini di Totò: due etichette campane per far rivivere il Principe De Curtis; Morta a 83 anni la principessa ribelle Irene di Grecia, sorella amatissima della regina Sofia: appassionata di yoga e meditazione, detestava il lusso; La Masia, Lollo e il Principe tra capriole e gol. E Fofana sogna la Nazionale.

Il principe William e la tradizione (molto affollata) dei padrini realiDal battesimo del principe Constantine Alexios alle indiscrezioni su Cosima Grosvenor, il futuro re continua a onorare una storica consuetudine royal ... elle.com

Emanuele Filiberto di Savoia, Adriana Abascal al battesimo della Principessa di RussiaLa separazione tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau è ufficiale e definitiva. E la prova sta nelle foto che ritraggono il Principe e Adriana Abascal al battesimo della Principessina Kira ... dilei.it

Annamaria Pacelli. Christina Perri · a thousand years. Marmocchi Viale Europa Telese terme Vi presenta il battesimo del principe CIRO - facebook.com facebook