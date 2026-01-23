Akanji in dubbio Chivu potrebbe schierarlo ancora titolare | ma c’è un ballottaggio aperto

A pochi giorni dall'inizio della sfida tra Inter e Pisa, il ruolo di Akanji è ancora incerto. Con la possibile titolarità di Chivu, si apre un confronto tra i due per un posto in difesa. La decisione finale dipenderà dagli ultimi allenamenti e dalle valutazioni dello staff tecnico, mantenendo alta l’attenzione sulla formazione che scenderà in campo.

Inter News 24 Akanji a poche ore dall’inizio di Inter-Pisa sembrerebbe essere in ballottaggio, chi lo insidia per una maglia?. Alle ore 20:45 allo Stadio San Siro andrà in scena il match tra Inter e Pisa, sfida che aprirà la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. A poche ore dal fischio d’inizio dell’incontro, mister Cristian Chivu si porta con sé un paio di dubbi di formazione, uno riguarda l’attacco dove Lautaro Martinez è in vantaggio su Yoan Bonny per una maglia da titolare al fianco di Pio Esposito. L’altro invece è sul difensore centrale, Akanji parte favorito per la titolarità, ma Stefan de Vrij lo sta insidiando. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji in dubbio, Chivu potrebbe schierarlo ancora titolare: ma c’è un ballottaggio aperto Leggi anche: Atalanta Inter, la probabile di Chivu: si rivedono Calha e Akanji, ballottaggio sugli esterni Bologna Juve: un dubbio di formazione per Spalletti. Ballottaggio aperto, deve scegliere tra questi due giocatori al Dall’AraIn vista della sfida tra Bologna e Juventus, Spalletti si trova di fronte a un dilemma di formazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Inter-Arsenal, Akanji: Arsenal forte ma i migliori sono altri. Noi puntiamo allo scudetto; Sky – Inter-Arsenal: ecco le novità di Chivu. Arteta, dubbio Eze; Inter, la probabile formazione con l’Arsenal: Chivu coi titolarissimi, c’è un solo dubbio; Inter-Arsenal, le probabili formazioni: un solo dubbio per Chivu. Inter-Arsenal, sorpresa Chivu: panchina per AkanjiLe ultime Inter news riguardano i dubbi di Chivu sulla formazione contro l'Arsenal. Uno tra Akanji, Acerbi e Bisseck andrà in panchina ... interlive.it Sky - Verso Inter-Pisa, due dubbi di formazione per Chivu. In attacco torna titolare Esposito, conferma per SucicDomani sera l'Inter sfiderà il Pisa a San Siro con l'obiettivo di difendere la vetta della classifica. Sky Sport prevede due ballottaggidi formazione: in difesa Akanji e De Vrij si giocano una maglia ... msn.com ARRIVA LA CONFERMA! Nessun dubbio in casa Inter: a giugno verrà attivata l’opzione di acquisto da 15 milioni con il Manchester City per Manuel Akanji. - Fabrizio Romano - facebook.com facebook Unico dubbio in difesa, potrebbe giocare Acerbi con spostamento di Akanji a destra. @SkySport x.com

