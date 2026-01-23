Airc motore della ricerca | Trasformiamo le idee in nuove cure concrete

AIRC è un'organizzazione che supporta la ricerca scientifica sul territorio italiano. Attraverso la collaborazione con cittadini, volontari e istituti, finanzia circa 100 strutture e 5.000 ricercatori. La nostra missione è trasformare le idee innovative in nuove cure concrete, promuovendo progetti di ricerca di diverse esperienze e sostenendo giovani studiosi e ricercatori qualificati.

"Airc sostiene un ecosistema diffuso sul territorio nazionale che parte dalla fiducia dei cittadini e dall’aiuto dei volontari e arriva al finanziamento di circa 100 istituti in Italia e di 5000 ricercatori – spiega Anna Mondino, direttrice scientifica – e lo fa supportando le idee innovative di ricercatori più maturi professionalmente, finanziando borse di studio per giovani ricercatori o sostenendone le progettualità. I ricercatori senior fungono da formatori per le nuove generazioni e i ricercatori giovani si mettono alla prova all’interno d istituti ospitanti che funzionano da incubatori". Tutto questo messo in rete "per creare sempre più connessione tra ricercatori che lavorano in istituti diversi", ma vogliono rispondere a domande simili nel territorio nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

