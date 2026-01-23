Airc motore della ricerca | Trasformiamo le idee in nuove cure concrete

AIRC è un'organizzazione che supporta la ricerca scientifica sul territorio italiano. Attraverso la collaborazione con cittadini, volontari e istituti, finanzia circa 100 strutture e 5.000 ricercatori. La nostra missione è trasformare le idee innovative in nuove cure concrete, promuovendo progetti di ricerca di diverse esperienze e sostenendo giovani studiosi e ricercatori qualificati.

"Airc sostiene un ecosistema diffuso sul territorio nazionale che parte dalla fiducia dei cittadini e dall’aiuto dei volontari e arriva al finanziamento di circa 100 istituti in Italia e di 5000 ricercatori – spiega Anna Mondino, direttrice scientifica – e lo fa supportando le idee innovative di ricercatori più maturi professionalmente, finanziando borse di studio per giovani ricercatori o sostenendone le progettualità. I ricercatori senior fungono da formatori per le nuove generazioni e i ricercatori giovani si mettono alla prova all’interno d istituti ospitanti che funzionano da incubatori". Tutto questo messo in rete "per creare sempre più connessione tra ricercatori che lavorano in istituti diversi", ma vogliono rispondere a domande simili nel territorio nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Airc motore della ricerca: "Trasformiamo le idee in nuove cure concrete" Leggi anche: Sessant’anni di impegno nella ricerca sul cancro, l’Airc porta ad Agrigento incontri, progetti e i "Cioccolatini della ricerca" Leggi anche: Airc, i cioccolatini della ricerca nelle piazze della Toscana Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Fondazione Airc, 142 mln in ricerca per 779 progetti nel 2026; Lotta ai tumori: nelle piazze tornano le Arance della Salute; Da AIRC 142 milioni alla ricerca oncologica; Nuova strategia di cura per il tumore al seno: l’Airc sostiene la ricerca. Nuova strategia di cura per il tumore al seno: l’Airc sostiene la ricercaIl dottor Zambelli: lo studio sul sottotipo molecolare aggressivo «triplo negativo». In Bergamasca «Le arance della salute». ecodibergamo.it Fondazione Airc, 142 mln in ricerca per 779 progetti nel 2026Milano, 19 gen. (Adnkronos Salute) - 'Il nostro obiettivo è generare, tramite la ricerca, nuova conoscenza, declinabile in speranza e ... notizie.tiscali.it > FONDAZIONE AIRC INVESTE 142 MILIONI DI EURO NELLA RICERCA SUL CANCRO: FINANZIATI 779 PROGETTI NEL 2026. SABATO 24 GENNAIO “LE ARANCE DELLA SALUTE” IN MIGLIAIA DI PIAZZE IN TUTTA ITALIA ************************ AIRC si c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.