AI e amore | come la Gen Z sta vivendo sesso e relazioni

Da dilei.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana della Gen Z sta modificando il modo di percepire e vivere le relazioni, l’intimità e il sesso. Tra chatbot, prompt e interazioni digitali, questa generazione sta ridefinendo i propri legami affettivi, spesso sostituendo le figure tradizionali con strumenti tecnologici. Un fenomeno che merita attenzione, per comprenderne le implicazioni sociali e culturali.

Più AI che amici, più chatbot che vocali nel gruppo WhatsApp, più prompt che consigli dell’amica del cuore: non è una provocazione, ma uno dei segnali più evidenti di come la Gen Z sta vivendo, e riscrivendo, il concetto di relazione, intimità e sessualità. Secondo una recente ricerca portata avanti da LELO, brand svedese leader nel mercato dei sex toys,   il 41% della Gen Z usa l’Intelligenza Artificiale per ricevere consigli su appuntamenti, flirt e comunicazione sessuale. AI e vita intima sono estremamente collegate: dai consigli su cosa scrivere a un match, a come migliorare la sicurezza in se stessi prima di un appuntamento, fino a immaginare fantasie, scenari e giochi di ruolo per poi riproporle con il partner. 🔗 Leggi su Dilei.it

ai e amore come la gen z sta vivendo sesso e relazioni

© Dilei.it - AI e amore: come la Gen Z sta vivendo sesso e relazioni

Leggi anche: I ragazzi fanno davvero meno sesso dei loro nonni? La Gen Z, le relazioni e l’Intelligenza Artificiale

Trilogia moderna: il sesso, le relazioni, noi ai raggi xLa trilogia moderna esplora con attenzione e sobrietà temi come il sesso, le relazioni e l’identità, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà contemporanea.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

She pursued him 5 times,He said Your love is cheapest. She turned to love his friend,he cried!

Video She pursued him 5 times,He said Your love is cheapest. She turned to love his friend,he cried!

Argomenti discussi: L'AI sta già influenzando il modo in cui facciamo sesso (ma forse non ce ne siamo ancora resi conto); La Gen Z e l’amore: come si fidanzano i giovani? Cinque racconti in prima persona; Giornata del malato, Leone XIV: l'amore non è passivo, si prende cura dell'altro; La compassione del samaritano: amare portando il dolore dell’altro.

Dai nonni ai nostri figli. Come cambia la biografia dell'amoreDa anni desidero scrivere una biografia dell’amore: com’era, com’è, come sarà. Ma desisto, anche se qualcosa in me si è smosso quando ho letto il libro di Vito Mancuso, Io amo. Piccola filosofia dell ... ilfoglio.it

ai e amore comeCome Si Dice Amore, il K-Drama di Netflix chiude tra cuore e follia: la spiegazione del finaleMu-hee e Ho-jin tra traumi, lingue straniere e segreti di famiglia: ecco cosa nasconde davvero il sorprendente finale della serie Netflix, Come Si Dice Amore? libero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.