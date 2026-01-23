AI e amore | come la Gen Z sta vivendo sesso e relazioni

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana della Gen Z sta modificando il modo di percepire e vivere le relazioni, l’intimità e il sesso. Tra chatbot, prompt e interazioni digitali, questa generazione sta ridefinendo i propri legami affettivi, spesso sostituendo le figure tradizionali con strumenti tecnologici. Un fenomeno che merita attenzione, per comprenderne le implicazioni sociali e culturali.

Più AI che amici, più chatbot che vocali nel gruppo WhatsApp, più prompt che consigli dell’amica del cuore: non è una provocazione, ma uno dei segnali più evidenti di come la Gen Z sta vivendo, e riscrivendo, il concetto di relazione, intimità e sessualità. Secondo una recente ricerca portata avanti da LELO, brand svedese leader nel mercato dei sex toys, il 41% della Gen Z usa l’Intelligenza Artificiale per ricevere consigli su appuntamenti, flirt e comunicazione sessuale. AI e vita intima sono estremamente collegate: dai consigli su cosa scrivere a un match, a come migliorare la sicurezza in se stessi prima di un appuntamento, fino a immaginare fantasie, scenari e giochi di ruolo per poi riproporle con il partner. 🔗 Leggi su Dilei.it

Trilogia moderna: il sesso, le relazioni, noi ai raggi xLa trilogia moderna esplora con attenzione e sobrietà temi come il sesso, le relazioni e l'identità, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà contemporanea.

