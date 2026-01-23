Ahi Milan deve operarsi | lo stop di 2-3 mesi cambia il futuro

Il Milan deve affrontare un periodo di inattività di 2-3 mesi a causa di un infortunio, con ripercussioni sul suo futuro sportivo. Questa pausa forzata potrebbe influenzare le strategie del club e aprire a possibili interventi sul mercato. La situazione richiede attenzione e pianificazione per minimizzare gli effetti e tornare subito alla competitività.

Tegola in casa Milan in vista del futuro: l'infortunio complica i piani del club rossonero e ora non sono escluse sorprese sul mercato. Sembrava inizialmente un infortunio di poco conto e, invece, il problema alla spalla occorso a Francesco Camarda è più grave del previsto. Il giovane attaccante del Lecce classe 2008, che ha saltato le ultime sfide contro Parma, Inter e Milan, ha deciso a questo punto di sottoporsi a un intervento chirurgico per mettersi tutto alle spalle. Una pessima notizia per il Milan, proprietario del cartellino del calciatore. L'eventuale intervento costringerebbe Camarda a rimanere fermo ai box per circa 2-3 mesi e questo cambierebbe anche le strategie del Lecce e del club rossonero visto che il suo trasferimento in Puglia si era concretizzato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Attenti, ora il Milan di Allegri batte anche le piccole (e ha persino dominato ahi ahi ahi)Il Milan di Allegri prosegue la sua stagione, ottenendo una vittoria di misura contro il Lecce (1-0).

