Agropoli ha annunciato la firma dell’accordo per l’implementazione di un nuovo sistema di videosorveglianza urbana. L’iniziativa, siglata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella città. Questo intervento rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e garantire un controllo più efficace del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Agropoli, è stato sottoscritto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre e dal Sindaco di Agropoli Dott. Roberto Antonio Mutalipassi un importante protocollo d’intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana. Sul territorio comunale sono presenti 117 telecamere di videosorveglianza, di cui 26 dotate di lettura e verifica in tempo reale delle targhe. Grazie al sistema di “remote control”, i militari della locale Compagnia dei Carabinieri di Agropoli potranno controllare da remoto e visionare in qualsiasi momento i filmati, garantendo un monitoraggio più capillare delle aree sensibili della città, garantendo una duplice funzione sia preventiva sia repressiva, attraverso la tempestiva visione delle immagini utili all’accertamento dei reati avvenuti su quel territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agropoli, firmato l’accordo per il nuovo sistema di videosorveglianza urbana

