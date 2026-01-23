Agropoli attivate 117 telecamere | firmata l' intesa tra Comune e Carabinieri

Ad Agropoli, è stato firmato un protocollo tra il Comune e i Carabinieri di Salerno per l’attivazione di 117 telecamere di videosorveglianza urbana. L’accordo, siglato dal sindaco Roberto Mutalipassi e dal Colonnello Filippo Melchiorre, mira a rafforzare la sicurezza cittadina attraverso un sistema di sorveglianza condiviso e coordinato, contribuendo alla tutela dei cittadini e alla prevenzione di attività illecite.

Ad Agropoli è stato sottoscritto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, e dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi un importante protocollo d'intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana.Sul territorio comunale sono presenti 117.

