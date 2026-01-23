Aggredirono i poliziotti | liberati

Militanti di Askatasuna hanno aggredito alcuni giovani di Gioventù Nazionale e, in due occasioni, hanno rivolto la loro violenza nei confronti delle forze dell'ordine. Successivamente, gli individui coinvolti sono stati rilasciati.

Militanti di Askatasuna se la presero con liceali di Gioventù nazionale, poi, in due occasioni, con le forze dell'ordine. Ma un vizio di forma pone fine ai domiciliari. Oltre il danno, la beffa. Ieri, il tribunale del riesame di Torino ha disposto la revoca degli arresti domiciliari a cinque ragazzi del liceo Einstein di via Bologna che avevano aggredito alcuni militanti della sezione D'Annunzio di Gioventù nazionale. Era lo scorso ottobre e i giovani di Fratelli d'Italia stavano distribuendo alcuni manifesti contro la «cultura» maranza davanti al liceo. Un'attività che svolgono abitualmente e senza alcun problema.

