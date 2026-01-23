Aeroporto di Agrigento il Libero consorzio consegna al ministero il business plan

Il Libero consorzio di Agrigento ha consegnato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il business plan e gli elaborati tecnici relativi al progetto dell’aeroporto. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo dell’infrastruttura, volto a definire le future modalità di realizzazione e gestione dell’opera. Il procedimento prosegue con l’attenzione alle prossime valutazioni e eventuali interlocuzioni istituzionali.

