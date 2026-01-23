Adesso spogliatevi Radiologo filma giovani donne durante gli esami | scoperti 57 video di pazienti

Un radiologo è stato scoperto a girare e condividere 57 video di giovani donne durante gli esami diagnostici. L’uomo avrebbe approfittato della propria posizione per filmare e riprendere le pazienti senza motivi medici, invitandole a spogliarsi in modo ingiustificato. L’indagine evidenzia un comportamento scorretto e grave, sollevando questioni sulla tutela della privacy e sulla condotta professionale nel settore sanitario.

Avrebbe sfruttato il proprio ruolo per palpeggiare e riprendere con il cellulare giovanissime pazienti durante gli esami diagnostici, spingendole in alcune casi a spogliarsi senza alcuna necessità clinica. È questa l'accusa contestata a un tecnico di radiologia romano, per il quale il giudice per.🔗 Leggi su Today.it Roma, radiologo filmava giovani donne durante gli esami: scoperti 57 video di pazientiUn radiologo di Roma è stato scoperto aver registrato 57 video di giovani pazienti durante gli esami diagnostici. Sparatoria alla Brown University: 2 studenti morto e 9 feriti gravi. “Ha sparato durante gli esami”. Il killer è ancora in fuga: il videoUna sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, causando la morte di due studenti e il ferimento grave di altre nove persone. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Adesso spogliatevi. Radiologo filma giovani donne durante gli esami: scoperti 57 video di pazienti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.