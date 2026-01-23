Domani pomeriggio al Benelli, il Ravenna affronta una sfida importante contro Guidonia, che in trasferta si dimostra difficile da affrontare. Per superare il momento di difficoltà, è fondamentale analizzare con attenzione le strategie e prepararsi al meglio. Questa partita rappresenta un’occasione per il Ravenna di risalire la china e dimostrare il proprio valore sul campo.

Per uscire dal tunnel della crisi, domani pomeriggio al Benelli, il Ravenna avrà un bel banco di prova. I giallorossi, che affronteranno il Guidonia (terza sfida consecutiva contro una matricola), sono reduci da periodo avaro di soddisfazioni, fatto di 3 sconfitte e un pareggio, cui va aggiunta anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. Nella stanza dei bottoni si è provveduto a migliorare la qualità attraverso gli inserimenti di Viola, Italeng e Fischnaller, ovvero tre giocatori offensivi, che hanno preso il posto di Ilari, Zagre e Menegazzo. All’orizzonte, come anche il ds Mandorlini ha spiegato ieri al Carlino, non dovrebbero esserci altri movimenti, benché il club di via Raul Gardini tenga sempre d’occhio l’evolversi del mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adesso o mai più: Ravenna, esci dal tunnel. Insidia Guidonia, che in trasferta si esalta

Leggi anche: Fumo, con ‘Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro’ di Walce più di 2mila spirometrie effettuate

Leggi anche: Tumori, a Verona tappa finale campagna Walce prevenzione 'Esci dal tunnel'

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sant'Anna Hospital a Catanzaro, l'appello bipartisan di Costanzo: Ora o mai più, la struttura può rinascere; Novak Djokovic abbandona la mentalità ora o mai più alla ricerca del 25° Slam; F1 2026, Verstappen lascia Red Bull? Leclerc ora o mai più: cosa può accadere nel mercato piloti; Ferrari, cosa ci si aspetta dalla nuova SF-26: ha già un carico di responsabilità.

Difesa comune europea: davvero adesso o mai piùdi Difesa comune europea tutti ne parlano, molti la invocano, ma nei fatti nessuno rinuncia alla propria autonomia politica e militare pur nella consapevolezza che se non si inizia adesso a ... avvenire.it

Lo sviluppo dei servizi distrettuali: adesso o mai piùl’emergenza epidemica ha messo in evidenza la necessità di migliorare la risposta ai bisogni di assistenza del territorio, in particolare quelli provenienti dal domicilio. Oggi l’obiettivo prioritario ... quotidianosanita.it

Oggi a Ravenna ho partecipato a un confronto fondamentale organizzato da Terreaudaci . Abbiamo parlato di caporalato, ma non come un fenomeno confinato a terre lontane: è una realtà che tocca le filiere della moda, della logistica e degli appalti, infiltrand - facebook.com facebook