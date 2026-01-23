Addio all' attore Carlo Cecchi | una vita per il teatro ma lavorò con Martone Ozpetek Avati e Bertolucci

È scomparso Carlo Cecchi, attore e regista teatrale di rilievo nel panorama italiano, a due giorni dal suo 87° compleanno. La sua carriera, caratterizzata da una profonda dedizione al teatro, lo ha portato a collaborare con registi come Martone, Ozpetek, Avati e Bertolucci. Figura di grande rispetto, Cecchi ha contribuito significativamente alla cultura teatrale e cinematografica italiana, lasciando un'impronta duratura nel settore.

