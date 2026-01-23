Addio a uno dei simboli di Mani pulite | protagonista assoluto

Se ne va uno dei protagonisti di Mani Pulite, un simbolo di un’epoca che ha segnato profondamente la storia giudiziaria e politica italiana. La conclusione di questa fase rappresenta un momento di riflessione sul passato e sui cambiamenti avvenuti. La memoria di quegli anni rimane un punto di riferimento per comprendere l’evoluzione del sistema italiano e i principi di trasparenza e giustizia che hanno attraversato quel periodo.

Il sipario si chiude definitivamente su una stagione irripetibile della storia giudiziaria e politica italiana, lasciando un vuoto profondo in chi ha vissuto quegli anni di fervore e scontro ideale. La notizia della scomparsa di un uomo che ha fatto della parola la sua arma più affilata attraversa i corridoi dei tribunali e le stanze della memoria collettiva con il peso di un addio che segna la fine di un epoca. Non è solo la perdita di un professionista stimato, ma il congedo da un testimone oculare e protagonista attivo di trasformazioni sociali che hanno scosso le fondamenta del paese, un uomo che ha saputo incarnare il ruolo della difesa con una passione civile e una vis polemica che oggi sembrano appartenere a un passato lontano e quasi leggendario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

