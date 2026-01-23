Addio a Togni industriale illuminato | leader tra acque minerali e bollicine

Luigi Togni, figura di rilievo nel settore delle acque minerali e delle bevande frizzanti, si è spento a 96 anni a Serra San Quirico. La sua presenza ha segnato un’epoca per l’industria italiana, lasciando un’eredità imprenditoriale e umana significativa. La comunità delle Marche si unisce nel cordoglio per questa perdita, ricordando un uomo che ha contribuito allo sviluppo del settore con passione e dedizione.

SERRA SAN QUIRICO Le Marche piangono la scomparsa di Luigi Togni, spentosi ieri sera, all'età di 96 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari. Con lui se ne va un altro marchigiano temprato dalla guerra e dai sacrifici che, con il suo carattere forte e un grande senso del dovere, non ha mai smesso di "far fatica" per ciò in cui credeva. Il ricordo «È stato un vero industriale – lo ricorda l'ex sindaco di Serra San Quirico, Tommaso Borri – di quelli che forse non se ne trovano più, se non nella sua stessa famiglia. È lui che ha fondato la prima azienda in paese, dando vita a un'attività che oggi rappresenta un fiore all'occhiello per l'Italia: un gruppo leader, per produzione e commercializzazione, nel settore delle bollicine.

