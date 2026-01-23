È scomparso Mario Allegretti, noto come il ‘caschetto biondo’ del Benevento, riconosciuto anche per lo stemma con il cinghiale. Figura amata dai tifosi, Allegretti ha lasciato un segno profondo nella storia della squadra. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità sportiva e per chi ha vissuto con passione gli anni di dedizione e impegno legati ai colori giallorossi.

Tempo di lettura: 2 minuti Chi ha a cuore le sorte del Benevento, specie quelle persone che hanno vissuto gli anni di sudore e passione mischiati con la polvere, il nome di Mario Allegretti rappresenta un sussulto emozionale. Il caschetto biondo che ha onorato i colori della strega dal 1964 fino al 1971 prima di lasciare la Campania e vivere tre stagioni in Sicilia. Era il Benevento delle strisce verticali e del cinghiale di rappresentanza sullo stemma. La notizia della sua scomparsa ha lasciato l’amaro in bocca ieri, soprattutto per gli appassionati di quel calcio e chi ha avuto il piacere di condividere quell’esperienza con lui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a Mario Allegretti, il ‘caschetto biondo’ del Benevento col cinghiale sullo stemma

