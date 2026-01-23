Addio a Giuliano Spazzali l’avvocato dei duelli in aula di Mani Pulite

È deceduto a 87 anni Giuliano Spazzali, avvocato noto per la sua partecipazione ai processi di Mani Pulite e figura significativa nel panorama giuridico italiano degli anni ’80 e ’90. La sua carriera ha lasciato un’impronta importante nel settore legale, contribuendo alla storia della giustizia nel nostro paese.

Si è spento all’età di 87 anni Giuliano Spazzali, figura di spicco della giurisprudenza italiana e volto noto dei grandi processi degli anni ’80 e ’90. Nato il 1° gennaio 1939, Spazzali ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha seguito i processi di Tangentopoli, dove il suo ruolo e i suoi duelli verbali in aula sono rimasti celebri. Dagli inizi con il Soccorso Rosso alla difesa dei grandi processi. La carriera di Spazzali iniziò insieme al fratello Sergio all’interno del gruppo Soccorso Rosso Militante. In quegli anni si fece notare come difensore degli anarchici coinvolti nei processi legati alla strage di piazza Fontana, in particolare per la vicenda del Ponte della Ghisolfa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Giuliano Spazzali, l’avvocato dei duelli in aula di Mani Pulite Morto Giuliano Spazzali, fu l’avvocato di Sergio Cusani in Mani PuliteÈ scomparso oggi a Milano, all’età di 87 anni, Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano. È morto Giuliano Spazzali, l'avvocato di Mani Pulite 'anti-Di Pietro'È scomparso a 87 anni Giuliano Spazzali, noto avvocato italiano, ricordato per il suo ruolo nel processo Mani Pulite. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Morto Giuliano Spazzali, avvocato protagonista di ‘Mani Pulite’E' morto a Milano, all'età di 87 anni, l'avvocato Giuliano Spazzali. Nato a Trieste il 1 gennaio 1939, è stato il legale di Sergio Cusani durante l'inchiesta ... lapresse.it San Benedetto del Tronto dice addio a Giuliano Salvi Onoranze Funebri Garofano - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.