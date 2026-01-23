Addio a 53mila euro | il Tar boccia il carabiniere che chiedeva la rivalutazione sugli stipendi arretrati
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di un appuntato dei Carabinieri, che chiedeva la rivalutazione di 53mila euro di arretrati salariali. La decisione chiude una lunga controversia legale volta a ottenere un pagamento supplementare rispetto agli importi già ricevuti. La vicenda evidenzia le complessità delle procedure di riconoscimento delle spettanze arretrate nel settore pubblico.
Una lunga battaglia legale per vedersi riconoscere il pagamento di 53mila euro di arretrati retributivi, ma il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di un appuntato dell'Arma dei Carabinieri che riteneva tale somma spettante in aggiunta a quanto già incassato.
