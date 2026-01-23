Addetto alle pulizie e ladro | scoperto con cimeli di INPS e Guardia di Finanza

Un addetto alle pulizie è stato scoperto in possesso di vari materiali di valore, tra cui cimeli dell’INPS e della Guardia di Finanza, oltre a un defibrillatore sottratto e attrezzature antincendio. L’indagine ha portato alla luce un caso di furto che coinvolge elementi di rilevanza istituzionale e di sicurezza, evidenziando le criticità nella gestione e nella sorveglianza di beni pubblici e di sicurezza.

Un defibrillatore salvavita sottratto dall’INPS, materiale antincendio e perfino capi e fregi della Guardia di Finanza. È quanto ha scoperto la polizia di Stato di Sondrio al termine di un’indagine che ha portato a smascherare un uomo di 44 anni, residente in città e dipendente di una ditta di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Studentessa norvegese denuncia molestia a San Siro durante la partita con l'Italia: indagato addetto alle pulizie

Leggi anche: San Siro, tifosa norvegese accusa di molestie sessuali un addetto alle pulizie (Corriere Milano)

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Nuove selezioni per 20 posti di lavoro come addetti alle pulizie a Roma: le info per potersi candidare; La Santa Sede assume addetti vendita per la libreria, catalogatori, addetti alle pulizie…; Concorso ARSAI Tecnici 2026: 10 posti con licenza media e diploma; Un addetto alle pulizie si dimette dopo 35 anni di lavoro e dice al suo manager di essere più gentile con gli altri: Non sei migliore di me.

Furti negli uffici statali a Sondrio: addetto alle pulizie ruba un defibrillatore e divise della FinanzaNel mese di Novembre dello scorso anno la Polizia di Stato di Sondrio ha ricevuto una segnalazione sospetta relativa a presunte condotte illecite commesse da un uomo, di anni 44, residente a Sondrio e ... valtellinanews.it

Il sindacato segnala un episodio di danneggiamento nell'area di sosta dello scalo di Ravenna. E l'uomo denunciato per le aggressione continua a frequentare la zonaL'autovettura di una lavoratrice di una ditta addetta alle pulizie nella stazione di Ravenna è stata vandalizzata mentre era parcheggiata nell'area interna dello scalo. ravennaedintorni.it

Furti negli uffici pubblici a Sondrio: rubato un defibrillatore all’INPS, denunciato addetto alle pulizie #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook