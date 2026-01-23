Ad Arenzano prende il via la rassegna letteraria Strade | Massimo Sorci primo ospite

Ad Arenzano prende il via la rassegna letteraria invernale organizzata dal blog “Tre Buoni Motivi per Leggere” e dall'associazione Unitre. Il primo ospite sarà Massimo Sorci, che introdurrà i temi e le novità di questa edizione. L'evento rappresenta un’occasione per approfondire la cultura e la letteratura in un contesto raccolto e stimolante, favorendo il confronto tra appassionati e autori.

Ad Arenzano torna la rassegna letteraria invernale organizzata dal blog “Tre Buoni Motivi per Leggere” e dall'associazione Unitre. Si inizia sabato 24 gennaio alle 15:30 nella cornice di sala Peppino Impastato di Villa Mina, in via Zunino, con il giornalista e scrittore Massimo Sorci, autore di.🔗 Leggi su Genovatoday.it "Vi regalerò un sorriso”: primo appuntamento della rassegna letteraria “Tè con l’Autore”Il 11 dicembre 2025, Vicopisano apre le porte alla rassegna letteraria “Tè con l’Autore”, un appuntamento nel calendario natalizio dedicato alla scoperta di storie, incontri e convivialità. “Tutte le donne della Dianara”: ad Acerra una rassegna letteraria celebra la creatività delle autrici contemporaneeAcerra ospita la rassegna letteraria “Tutte le donne della Dianara”, dedicata alla creatività delle autrici contemporanee. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Autostrade, camion perde carico ad Arenzano. Vento forte: riaperto il casello di Celle; Ad Arenzano la rassegna letteraria Strade: Massimo Sorci primo ospite; Arenzano è il primo Comune ligure a vietare le candele pirotecniche nei locali; I Comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano a Copenaghen per A Glass of Italy. Il tuo rifugio tra mare, natura e grandi città Al Poggio Hotel di Arenzano il tempo rallenta e la bellezza prende il sopravvento. Siamo immersi nel verde delle colline liguri, a pochi minuti dal mare, con una vista che rigenera e un silenzio che sa di vacanza v - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.